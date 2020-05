Am 10. Mai nun wurde der lang ersehnte Thronfolger von Luxemburg geboren. Auf Instagram meldet sich der luxemburgische Hof und verrät auch gleich das Geschlecht des Babys: «Der Erbgrossherzog und die Erbgrossherzogin freuen sich, die Geburt ihres Sohnes bekannt zu geben.» Am Sonntagmorgen, 5.13 Uhr, sei es so weit gewesen und der Kleine habe im Krankenhaus «Grossherzogin Charlotte» in Luxemburg das Licht der Welt erblickt.