Harry verrät, wie sehr ihn klein Archie auf Trab hält

Harry atmet tief durch und antwortet: «Es ist unglaublich, was ihr leistet! Ich meine, ich kann das nur im Ansatz verstehen. Ich habe ein einziges Kind von elf Monaten und das ist schon eine echte Herausforderung!» Die Runde lacht gemeinsam. Und der Royal fügt an. «Aber das ist es doch auch, worum es geht. Die Zeit so gut wie möglich zu geniessen, zu lachen. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Tage. Aber die Momente, in denen man sich vor Lachen auf dem Boden rollt, weil etwas Lustiges passiert ist, die sind all das wert, oder?»