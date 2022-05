Hat Prinz William ein Aggressionsproblem?

Eigentlich wirken Prinz William (39) und seine Ehefrau Herzogin Kate (40) immer wie das perfekte Paar, das nichts und niemand aus der Ruhe bringen kann. Ständig sieht man sie gemeinsam lachen und in liebevollem Umgang mit ihren Kindern. Doch das Leben mit William soll angeblich nicht immer nur eitel Sonnenschein sein, wie der Autor Robert Jobson wissen will. In seinem neuesten Buch «William at 40: The Making of a Modern Monarch» (zu deutsch: William mit 40: Die Entstehung eines modernen Monarchen) behauptet Jobson nämlich, dass William aufgrund seines aufbrausenden Temperaments eine tickende Zeitbombe sei.