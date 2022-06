Herrscht zwischen William und Harry immer noch dicke Luft?

Harry und Meghan machen sich rar

Ob sie bei ihrem Besuch in London so wenig wie möglich mit der Royal Family zu tun haben wollen oder ihr Versprechen einhalten, keine zu grosse Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen, eins ist sicher: Harry und Meghan halten sich während ihres Aufenthaltes in Grossbritannien im Hintergrund. Nachdem sie heute den Dankesgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale besuchten, schlossen sie sich den restlichen Mitgliedern des Königshauses – darunter Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74), Prinz William und Herzogin Kate – nicht an, um mit diesen in der London's Guildhall Mittagessen zu gehen, wie der «Mirror» berichtet.