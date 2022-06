Herzogin Camilla feiert Debüt in der britischen «Vogue»

Auf einem dritten ist sie, ebenfalls mit einem strahlenden Lächeln in einer langen, eleganten Robe in Blau zu sehen. Die Aufnahmen von Fotograf Jamie Hawkesworth sind laut «Vogue» in Clarence House, dem Wohnsitz von Camilla und Charles, entstanden. Die Outfits stammen alle von der Herzogin selbst. Passend zu den Bildern in ihrer gewohnten Umgebung gibt die Herzogin im Interview mit dem Magazin private Einblicke in ihr Leben, an der Seite von Prinz Charles. «Manchmal ist es nicht einfach, aber wir versuchen immer, einen Punkt am Tag zu haben, an dem wir uns treffen», erklärt sie im Gespräch mit Giles Hattersley.