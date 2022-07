Herzogin Kate besucht Frauen-Finale in Wimbledon

Zweiter Einsatz für gelbes Kleid

Die Ehefrau von Prinz William (40) entschied sich für ein Kleid in Zitronengelb, das sie bereits auf der einwöchigen Karibik-Tour bei der Ankunft in Jamaika im März 2022 getragen hatte. Zu der Robe der Marke Roksanda mit Wickel-Optik am Oberteil, kurzen Ärmeln und einem fliessenden Rock kombinierte Kate spitze Pumps in Weiss und setzte bei den Accessoires auf goldene Ohrhänger. Zudem gehörten ein Sonnenhut und eine Sonnenbrille zu ihren Begleitern. Ihre Haare trug sie offen über die Schulter.