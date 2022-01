Herzogin Kate ist viel mehr als bloss «Miss Perfect»

Kates Mutter Carole, deren Vorfahren arme Bergleute waren, gilt als ehrgeizig; sie ist es, die ihren Kindern eine teure Privatschulausbildung bietet. Die Matura legt Kate mit Bestnoten in Chemie, Biologie und Kunst am angesehenen Marlborough College in Wiltshire ab. Sie fällt beim Hockey und in Leichtathletik als sportlich ambitioniert auf, ihre Rückhand im Tennis gilt als «geradezu majestätisch». Während eines Sabbaticals belegt sie in Florenz einen Sprachkurs, hilft bei einem Entwicklungsprojekt in Chile, ehe sie Kunstgeschichte an Schottlands renommierter University of St Andrews studiert.