Herzogin Kate nimmt Herzogin Camilla ins Visier

Das stellte Kate einmal mehr unter Beweis, als sie Herzogin Camilla (74) für das Cover des Magazins «Country Life» knipste. Das Cover entstand anlässlich Camillas 75. Geburtstag am 17. Juli und ein schöneres Geschenk hätte Kate ihrer Stief-Schwiegermutter wohl nicht machen können, als diese selbst in Szene zu setzen. Die Chefredakteurin der Zeitschrift, Paula Lester, zeigte sich begeistert von Kates Fähigkeiten und deren Professionalität. Es sei Camillas persönlicher Wunsch gewesen, dass Kate die Rolle der Fotografin übernimmt, wie Lester dem britischen Magazin «Hello!» mitteilt. Sie selbst habe mit dieser Wahl nicht glücklicher sein können. «Die Auswahl der Bilder, welche die Herzogin schoss, war so gut, dass es uns schwer fiel, nur drei auszuwählen, aus denen die Herzogin von Cornwall dann ihre finale Entscheidung traf», sagt Lester.