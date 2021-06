Herzogin Meghan und Prinz Harry sind zum zweiten Mal Eltern

Eine Tochter für Herzogin Meghan, 39 und Prinz Harry, 36! Am Sonntagabend, 6. Juni, verkünden die stolzen Eltern die Geburt ihres zweiten Kindes. Wie es in der Mitteilung heisst, welche über ihre Stiftung «Archewell» verbreitet wurde, kam die Kleine bereits am Freitag, 4. Juni, um 11.40 Uhr zur Welt, und zwar in der Obhut «der Ärzte und des Personals im Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara».