Hier übt sich Prinz Charles im Königsein

In diesem Jahr machte ihr der Körper einen Strich durch die Rechnung. Sie leide unter «Mobilitätsproblemen», hiess es von offizieller Seite und so schickte Queen Elizabeth II. ihren Sohn, Thronfolger Prinz Charles (73), nach Westminster, um sie zu vertreten. Die Königin war in Form ihrer Krone (die Imperial State Crown), die links von Charles platziert wurde, vertreten, die Monarchin soll laut Berichten die Rede Zuhause aber am Fernseher verfolgt haben. «The Sun» schrieb daraufhin, der Auftritt von Charles sei «ein historischer Moment».