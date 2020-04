Es ist erst wenigen Tage her, seit Harry und Meghan gross ankündigten, dass sie sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen werden. Gut, die Möglichkeiten für Auftritte sind in der Coronakrise so oder so rar. Wohl einer der Hauptgründe, wieso sie sich aktuell vor allem in ihrem Zuhause aufhalten. Sehr wahrscheinlich in Los Angeles. Vor allem aber müssen sie sich ja zuerst etwas Neues aufbauen nach ihrem Rücktritt als hochrangige Royals des britischen Königshauses. Und dem damit einhergehenden Verlust ihrer Marke «Sussex Royal».