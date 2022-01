Dass er die Royals in Verruf bringt, macht vor allem die Thronfolger Prinz Charles, 73, und Prinz William, 39, wütend. Ihnen will die Queen nach ihrem Tod keine Altlasten hinterlassen. Auch das Militär protestierte. Die Queen, die bei Kriegsende selbst als Lastwagenfahrerin in der Armee diente, erhielt einen Brief von 152 Kriegsveteranen der Royal Navy, der British Army und der Royal Air Force, in dem sie Elizabeth II. mitteilten, dass sie darüber «verärgert» seien, dass Prinz Andrew weiterhin ein Mitglied des Militärs sei und militärische Titel halte. Andrew habe sich aber rund um den anstehenden Missbrauchsprozess «weniger als ehrlich» gezeigt. Durch sein Verhalten sehen die Militärs ihr Ansehen in Mitleidenschaft gezogen. Sie seien stolz auf ihren strengen Ehrenkodex. «Wäre Andrew irgendein anderer Soldat, wäre es undenkbar, dass er noch im Amt wäre», liessen die Kriegsveteranen die Queen in dem Schreiben wissen und appellierten: «Wir fordern Sie auf, Prinz Andrew umgehend all seiner Ämter zu entheben und im Zweifel unehrenhaft zu entlassen.»