Die «Daily Mail» zitiert etwa Joe Little vom «Majesty Magazine» mit den Worten, dass der Schachzug Williams «fragwürdig» und ein «Rückschritt in Sachen Transparenz» sei. Selbst wenn der Palast die besten Absichten gehabt habe, besser wäre es gewesen, so Little, wenn man spätestens nach Williams Genesung seine Diagnose kommuniziert hätte. In der «Daily Mail» stellte der Royal-Experte deshalb die rhetorische Frage: «War es weise vom Kensington Palast, die Diagnose zu unterdrücken?» Ins gleiche Horn stösst auch der Königshaus-Kenner des britischen TV-Senders ITV, der die «Weisheit» Prinz Williams in Frage stellt.