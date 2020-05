Damit sind die Schweden leider keine Ausnahme: In Dänemark feierte Königin Margrethe bereits am 16. April ihren 80. Geburtstag. Ein typischer Winke-Winke-Anlass. Dieses Jahr nicht. In Norwegen wäre am 17. Mai Nationalfeiertag, inklusive Balkon-Auftritt der Royals. Dieses Jahr aber bleibt der Königspalast für die Öffentlichkeit geschlossen. Und wo kein Publikum, dürfte auch niemand winken. Wären noch die Briten mit ihrem «Trooping the Colour». Die Feier am 13. Juni zu Queen Elizabeths Geburtstag findet dieses Jahr, wenn überhaupt, in anderer Form statt. Aber wohl kaum mit einer winkenden Königin.