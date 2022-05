Joe Bidens Schwester sieht Meghan Markle im Weissen Haus

Angeblich soll Meghan schon seit Längerem mit einer Polit-Karriere liebäugeln, wieso also nicht gross träumen und nach der Rolle ihres Lebens greifen? Das wäre nun wirklich ein Casting im ganz grossen Stil. Die Stimme von Valerie wäre ihr aber auf jeden Fall sicher. Biden Owens gab in einem Interview mit «Good Morning Britain» an, dass es sowieso mehr Frauen in der Politik bräuchte: «Es ist wunderbar, Frauen in der Politik zu haben. Je mehr Frauen wir haben, desto besser wird unser demokratisches System funktionieren, mit einer besseren Sichtweise, einer anderen Sichtweise. Alle Frauen sind bei uns willkommen.»