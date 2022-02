Kate, bist du etwa nervös?

An ihren öffentlichen Auftritten kennt man Kate normalerweise als absoluten Vollprofi – von Nervosität lässt sie sich normalerweise nichts anmerken. Bei ihrem Besuch in Dänemark schien das jedoch ein wenig anders auszusehen. Wie die Körperspracheexpertin Judi James laut «Gala.de» bei ihrer Analyse von Kates Körpersprache erkannt haben will, zeigte die Herzogin Anzeichen von Anspannung – so kennt man Kate ja gar nicht. Aber auch für eine Meisterin der öffentlichen Aufmerksamkeit wie Kate gibt es in gewissen Situationen noch ein erstes Mal – wie eben besagter Besuch ohne William.