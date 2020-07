Kate wurde für Willam gezüchtet und Harry quält sich

Autor Dylan Howard verspricht seinen Lesern «Enthüllungsinterviews mit Palast-Insidern» und «wie es dazu kam, dass Harry das Haus Windsor in eine Krise stürzte, nur, weil er in Meghan verknallt war und die Monarchie ändern wollte». Ausserdem, so verraten erste Auszüge, will der Autor wissen, dass Harry sich seit seinem Umzug in eine riesige Villa nach Los Angeles «gequält» fühle.