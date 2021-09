Kommt Fürstin Charlène für ihren neuen Job endlich nach Hause?

Das wohl hartnäckigste Gerüchte, nämlich das die Ehe zwischen Charlène und Albert am bröckeln sei, entkräftete der Fürst gleich selber. «Sie ging nicht nach Südafrika, weil sie sauer auf mich oder irgendjemanden sonst war», stellt der 63-Jährige im US-Magazin «People» klar. Trotzdem lassen ihn die Berichte nicht kalt. Er habe sich jedoch bislang «darauf konzentriert, mich um die Kinder zu kümmern», erklärt er. Er habe gedacht, die Gerüchte «würden vermutlich einfach verschwinden.» Doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung habe einen Einfluss auf die Eheleute. «Natürlich wirkt es sich auf sie aus. Natürlich wirkt es sich auf mich aus», so Albert.