Riehen freut sich diese Woche nicht nur über die grosse Goya-Ausstellung, sondern auch über den angekündigten Besuch von Letizia von Spanien. Neben Stargast Letizia gibts – zumindest unter Kunstliebhabern – einen zweiten, heimlichen Star: Maja. Sie ist auf einem der berühmtesten Werke Goyas verewigt– und zwar gleich in zwei Ausführungen: einmal nackt und einmal angezogen. Das erste Aktbild in der spanischen Kunst, auf dem Schamhaar zu sehen ist, war ein Skandal. Goya wurde 1815 vor die Inquisition zitiert. Man wollte wissen, wer ihn beauftragt hatte, das obszöne Bild zu malen. Ob und was er sagte, ist nicht überliefert. Bekannt ist nur, dass ihm der Titel «Königlicher Hofmaler» abgesprochen wurde.