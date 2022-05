Kronprinz Frederik lässt im Garten sein inneres Kind raus

Kronprinz Frederik von Dänemark (53) ist bekannt dafür, sehr volksnah zu sein – aber auch eine Sportskanone. Beides stellte er unter Beweis, als er anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des dänischen Schulsporttages die Tore zu Schloss Amalienborg öffnete und dort Schülerinnen und Schüler in Empfang nahm, um im Schlossgarten mit ihnen Frisbee zu spielen – oder so etwas in der Art.