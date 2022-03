Lässt sich Fürstin Charlène von Albert scheiden?

Was würde eine Scheidung für das Fürstentum von Monaco bedeuten?

Eine Scheidung ist in der heutigen Zeit auch in Königshäusern oder wie in Monaco – einem Fürstenhaus – kein «Beinbruch» mehr. Denken Sie nur an die britischen Royals wie Prinz Charles und Diana, Prinz Andrew und Fergie, Queen-Enkel Peter Phillips und seine Ex Autumn. Alle mehr oder weniger glücklich geschieden – und zum Teil neu verheiratet oder wieder einander angenähert. Auch in Norwegen gibts ein prominentes Scheidungspaar: Prinzessin Märtha Louise, die nach ihrer Scheidung heute mit einem Schamanen liiert ist. Von daher müsste sich also auch in Monaco keiner schämen, wenn es zur Scheidung käme.