Damit nenne sie nur vier von zahlreichen Afroamerikanerinnen und -amerikanern, die in den letzten Jahren durch Polizeigewalt ums Leben kamen. «Wir kennen all ihre Namen und wir müssen all ihre Namen sagen, immer wieder», ruft Meghan die jungen Absolventinnen auf. Was aktuell in Amerika passiere, hinterliesse sie fassungslos und erinnere sie schmerzlich an ihre eigene Jugend.