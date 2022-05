Mette-Marit muss dreitägige Schwedenreise abbrechen

Der norwegische Palast gibt laut «Gala» aber Entwarnung und erklärt, dass die Kronprinzessin schon bald wieder an öffentlichen Terminen zu sehen sei und sogar an einem offiziellen Abendessen, welches das Königshaus am 12. Mai veranstaltet, teilnehmen werde. Auch am 17. Mai, dem Nationalfeiertag Norwegens, werde Mette-Marit wieder mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit erwartet. Da sie nun aber ein paar Tage zum Ausruhen hat, wird es ihr hoffentlich an den kommenden Terminen schon wieder so gut gehen, dass sie dem Volk gemeinsam mit ihrem Mann wieder fröhlich zuwinken kann.