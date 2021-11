Niemand rebelliert so royal wie Victoria de Marichalar

Doch die heute 21-Jährige macht nicht nur mit ihrem Stilgefühl von sich reden, sondern hat in der Vergangenheit auch schon für die eine oder andere Aufruhr am Hof gesorgt. Wo sie heute «¡Hola!» zufolge Studentin der Betriebswirtschaft am College for International Studies in Madrid ist und gemeinsam mit ihrem Freund, einem spanischen DJ, ein zurückgezogenes Leben fernab des Hofes führt, war sie in vergangenen Zeiten noch etwas wilder unterwegs – und war für den einen oder anderen royalen Rebellen-Skandal verantwortlich.