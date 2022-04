Prinz Charles bringt George das Gärtnern bei

Nach dem Aufruf der Königin wurden nun seit vergangenem Oktober bereits eine Million neue Bäume in ihrem Namen gepflanzt. Die Pflanzsaison neigt sich nun allerdings dem Ende zu und die Queen zeigt sich zutiefst gerührt über die rege Teilnahme an der Initiative. In einem öffentlichen Brief wandte sie sich jetzt an ihr Volk und bedankte sich bei allen, die mit angepackt hätten und sendet die Hoffnung aus, dass die gepflanzten Bäume aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch viele Jahre stehen und wachsen werden, damit auch künftige Generationen sich daran erfreuen können.