Laut dem US-Portal «Entertainment Tonight» wollen Harry und Meghan das bevorstehende Weihnachtsfest in ihrer 15-Millionen-Dollar-Villa im kalifornischen Montecito feiern. Die britische «Daily Mail» will wissen, dass Prinz Charles darüber sehr betrübt ist. «Er hätte es genossen während dieser Zeit im Frogmore Cottage vorbeizuschauen, um sein jüngstes Enkelkind zu sehen. Nun ist er traurig. Er hat viel von seiner Entwicklung verpasst, seit er in den USA ist,» schreibt die Zeitung. In der Tat: Das letzte Mal bekam Charles den kleinen Archie zu Gesicht, als der gerade einmal sechs Monate alt war. Unterdessen hat der Knirps Laufen gelernt, Sprechen und viele Dinge mehr.