Cressida Bonas machts wie Meghan

Prinz Harrys Ex spielt ein Mordopfer

Sie war zwei Jahre lang an der Seite von Prinz Harry, galt sogar als eine seiner grossen Lieben. Jetzt beginnt Cressida Bonas, sich einen Namen als Schauspielerin zu machen. In einem ihrer raren Interviews sprach sie über ihre grosse Nebenrolle in einer grossen TV-Produktion.