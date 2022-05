Prinz Nikolai wurde einst von Skandal-Eliteschule suspendiert

Inzwischen hat Nikolai jedoch seinen Schulabschluss und ist seit seiner Suspendierung skandalfrei unterwegs. Momentan studiert der junge Prinz Betriebswirtschaftslehre und Dienstleistungsmanagement an der Copenhagen Business School und arbeitet nebenbei als Model – und das sogar sehr erfolgreich. So war er bereits an der Pariser Fashion Week auf dem Laufsteg, als er in der französischen Hauptstadt ein Auslandssemester absolvierte.