Prinz William will nicht «King William» sein

Und es kommt noch schlimmer: Auf einem Bild sind die jungen Royals zu sehen, wie sie durch einen Maschendrahtzaun die Hände von schwarzen Kindern schütteln – in den Augen der Jamaikaner ein weiterer Schlag ins Gesicht in Hinblick auf die Vergangenheit des Landes mit dem britischen Königshaus. Allerdings hatte Williams bei dem Besuch in Jamaika in einer emotionalen Rede die Rolle Grossbritanniens im Sklavenhandel als «abscheulich» und als einen «Fleck in unserer Geschichte» beschrieben. Bei einem Abendempfang, den er mit Kate besuchte, nannte er die Sklaverei in seiner Rede «Daily Mail» zufolge eine «entsetzliche Gräueltat» und drückte seine «tiefe Trauer» darüber aus.