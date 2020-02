Prinzessin Anne galt als junge Frau in der Öffentlichkeit als etwas kratzbürstig. Die Prinzessin lief lieber in Gummistiefeln über den Reitplatz, als sich ihren royalen Pflichten zu widmen. Auch konnte sie dem Glamour ihrer Schwägerinnen Diana und Fergie nie etwas entgegenhalten. «Ich komme damit klar, dass ich in allem die Nummer zwei bin», soll sie mal in Bezug auf ihren älteren Bruder Charles gesagt haben. Dennoch repräsentierte sie ihre Familie anfangs noch skandalfrei.