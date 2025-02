Prinzessin Beatrices Stiefsohn verdient mit seinen Gemälden ein kleines Vermögen

«Baby Picasso»

Huang nennt ihren Sohn auch gerne liebevoll «Baby Picasso» und erzählte schon 2022 in einem Interview: «Er ist so viel mutiger, wenn es um die Kunst geht. Ich muss nachdenken und planen.» Und weiter: «Kinder gehen einfach mit Intuition und Selbstvertrauen an alles heran und halten sich nicht zurück!»