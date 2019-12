Manchmal reichen Kleinigkeiten, um Menschen glücklich zu machen. So geschehen am 25. Dezember in Sandringham. Hier, wo sich fast die ganze britische Königsfamilie zum Weihnachtsgottesdienst einfand. Mit dabei auch Prinzessin Charlotte. An der Hand ihrer Mama Herzogin Kate, 37, und begleitet von Papa Prinz William, 37, sowie Prinz George, 6, absolvierte sie den ersten öffentlichen Weihnachtsauftritt überhaupt. Und die Vierjährige meisterte ihren Auftritt nicht nur perfekt, sondern schenkte Gemma Clark, 39, die Erinnerung ihres Lebens. Aber beginnen wir von vorne.