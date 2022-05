Prinzessin Estelle entpuppt sich als geborener Medienprofi

Die Stimmung der kleinen Prinzessin konnte durch die Verantwortung einer Urteilsfindung aber nicht getrübt werden und so war sie sogar für einen kecken Spruch zu haben: «Das ist die Eurovision des Eises!» Am Ende verkündete sie aber: «Apfel war am besten!», was auf tobenden Applaus beim Publikum stiess. Estelle weiss eben schon ganz genau, wie sie die Herzen ihres Volkes für sich gewinnt und wächst in ihre Rolle als künftige Thronfolgerin perfekt rein.