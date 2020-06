Queen Elizabeth II. hat es im Moment wirklich nicht einfach. Die letzten Monate spielte ihre Familie verrückt, sie selbst musste sich wegen Corona in Selbst-Isolation begeben und den 94. Geburtstag am 21. April feierte sie alleine mit ihrem Prinzgemahl Philip, 99. Und nun verkam auch noch ihre Geburtstagsparty, «Trooping the Colour», zum eher tristen Anlass.