Der Fürstenpalast hat den Aufenthaltsort der Fürstin als «streng vertraulich» deklariert. Doch es gibt Hinweise, wonach Charlène in die bei Prominenten beliebte Klinik Paracelsus Recovery am Zürcher Utoquai eincheckte. Während Nicolas Saussier, Pressechef des monegassischen Fürstenhauses, eine entsprechende Anfrage unbeantwortet lässt, schreibt Joya Lara Carnes, Client- Relations-Managerin der «weltweit individuellsten und diskretesten Klinik für Sucht und psychische Gesundheit» (so die Eigenwerbung), «dass wir aus Diskretionsgründen leider weder bestätigen noch dementieren können, ob sich Fürstin Charlène von Monaco bei uns in Behandlung befindet».