Das Jawort geben Elizabeth und Philip einander am 20. November 1947 in der Westminster Abbey. Nur seine Mutter Alice ist bei der Vermählung anwesend. Nicht einmal seine Schwestern darf Philip einladen; sie sind mit ehemals hohen SS-Offizieren verheiratet. Noch am Hochzeitsmorgen sagt der Bräutigam in seiner für ihn typischen nüchternen Art zu einem Verwandten: «Bin ich sehr mutig oder sehr blöd?» Es ist sicher mehr als nur Mut, was die Beziehung letztlich so erfolgreich macht. Das Paar lebt nach der Hochzeit zwei Jahre auf Malta, wo Prinz Philip als Marineoffizier stationiert ist. Als «die schönsten Jahre meines Lebens» bezeichnet die Queen im privaten Kreis später diese Zeit auf Malta. Englands künftige Königin erledigt hier die Einkäufe selbst, besucht Gottesdienste und kümmert sich um ihre ersten beiden Kinder, Charles und Anne.