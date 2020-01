«Die Blumen in Meghans Brautstrauss fanden sich auch in den Krönchen von Charlotte und den anderen Blumenkindern wieder. Die Pflanzen können für Kinder tödlich sein. Besonders Maiglöckchen können hochgiftig sein. In Anbetracht dessen, dass die Kinder an der Royal Wedding noch so jung waren, war das eine sehr gefährliche Entscheidung.»