Schuld daran, dass Letizia von Spanien, 48, keinen Ehering mehr trägt, ist nicht ihr eigener Ehemann, sondern andere Männer. Wie bitte? Richtig gelesen! Denn die Herren der Schöpfung haben der eher zierlichen Frau von König Felipe VI. von Spanien, 52, bei Empfängen und an öffentlichen Anlässen jeweils zu fest die Hand geschüttelt . Was letztlich zu Blessuren an den royalen Fingerchen führte. Laut «Vogue» trug Letizia sogar Verletzungen am Ringfinger davon. Ihr Gatte trägt trotz vieler Handshakes seinen Ring hingegen bis heute.