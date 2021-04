Früher gehörte es nicht zum typischen Männerbild, Gefühle zu zeigen und Mängel zuzugeben. Heute hat sich das Blatt diesbezüglich jedoch gewendet und es gilt zunehmend als Stärke, offen damit umzugehen. Prinz Harry verkörpert den modernen Mann auf vielerlei Weise und könnte genau deshalb bei jüngeren Menschen so gut ankommen. So gibt er gerne zu, nicht singen zu können, und hat keine Angst davor, Emotionen zu zeigen. Ein Beispiel: Bei den «WellChild Awards» in London verdrückte er 2019 ein paar Tränen, als er über die Geburt von Söhnchen Archie, 1, sprach.