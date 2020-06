Victoria von Schweden zeigt ihre Kinder in Tracht

Einzig Prinz Daniel, 46, fällt in seinem dunklen Anzug etwas aus dem Rahmen. Das aber nicht, weil er keine Lust hatte: Erwachsene Männer tragen in Schweden meist keine Trachten. So zeigen sich die männlichen Royals, abgesehen von den Kleinsten, auch am Nationalfeiertag normalerweise schlicht im Anzug. Mit seinem eleganten Auftritt hält also auch Papa Daniel die Tradition hoch.