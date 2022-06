Ein 40. Geburtstag, wie der von Prinz William vom 21. Juni 2022, ist ein Moment, wo man die Champagner-Korken knallen lässt. Es kann allerdings auch ein Moment sein, in dem man vorwärts, aber auch in die Vergangenheit blickt und sich überlegt, was man richtig oder vielleicht falsch gemacht hat oder wie man Geschehenes in der Retrospektive neu einordnet. Im Fall von Geburtstagskind Prinz William ist dieser Blick zurück nicht sonderlich versöhnlich. Besonders dann nicht, wenn er an seinen Bruder Prinz Harry (37) denkt.