Was geschieht jetzt mit Königin Sofia von Spanien?

Allgemein sei dahingestellt, ob Juan Carlos wirklich in Europa verbleiben will – auch wenn hier die Chancen grösser sind, dass er von Sofia begleitet wird. So kommt zum Beispiel auch Marokko als Exilland infrage. Zum dortigen Herrscherhaus pflegte Juan Carlos während seiner Amtszeit immer gute Beziehungen. In Botswana wiederum ging er auch schon auf Safari – und auf Elefantenjagd, was vor einigen Jahren ebenfalls für einen Skandal sorgte. Und nicht zuletzt dürften, aufgrund der gemeinsamen Sprache, auch einige südamerikanische und karibische Länder in Betracht gezogen werden. Spanische Medien wie «El Correro» spekulieren sogar, ob Juan Carlos bereits in die Dominikanische Republik abgereist sei. Wobei hier dann endgültig die Frage im Raum steht, ob Königin Sofia von Spanien mit ihrem Mann mitgeht, hätte sie doch zukünftig den Atlantik zwischen sich und ihren geliebten Enkelkindern.