Was hält Meghan vom Abtreibungsverbot in den USA?

Es ist ein Thema, das die Welt bewegt und gerade von einer öffentlichen Person wie Meghan Markle, die sich gerne damit brüstet, engagiert zu sein und sich für soziale Zwecke einzusetzen, wird eigentlich erwartet, dass sie sich zu der Situation äussert. Nimmt sie es plötzlich ernst, dass sie als angeheiratete Herzogin sich nicht unbedingt in politische Thematiken einmischen sollte? Das wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt, sich zu so einer Entscheidung hinreissen zu lassen, denn auch wenn sie in Kalifornien lebt, wo das Gesetz noch in Kraft ist, betrifft das Verbot doch das ganze Land, in dem sie mit ihrer Familie, darunter ihrem Sohn Archie (3) und ihrer Tochter Lilibet (1) lebt.