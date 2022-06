Was macht Prinz William zum perfekten Thronerben?

William hat allerdings auch glückliche Erinnerungen an seine Kindheit, denkt gerne an schelmische Momenten am Familienweihnachtsfest zurück, wenn er und sein Bruder in der Kirche immer wieder in Gekicher und Gelächter ausbrachen. «Was für ein Glück, dass das damals noch niemand filmen konnte – so sind wir davongekommen», sagt er heute.