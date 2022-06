René Haenig, gab es in der Geschichte des europäischen Adels schon einmal ein Beispiel eines homosexuellen Königs oder eines Mitglieds einer Königsfamilie?

Eindeutig kann man das nicht sagen, aber es wird stark vermutet, dass Friedrich der Grosse homosexuell war. Ja, er war verheiratet, doch erstens wurde diese Ehe angeblich nie vollzogen – das heisst Friedrich und seine Frau hatten keine Kinder – und zweitens waren auf Schloss Sanssouci, dem «Lust-Schloss» des preussischen Kaisers Berichten zufolge keine Frauen erlaubt. Dieses Verbot sagt ja eigentlich schon alles. Ansonsten weiss man natürlich, dass auch in den Königshäusern vieles, was in Richtung Homosexualität ging, hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat und da bestimmt mehr Gleichgeschlechtliches passierte, als man denkt. Aber öffentlich gemacht werden durfte sowas nicht und wenn es raus kam, dann wurden die entsprechenden Personen ja auch oft in den Kerker oder psychiatrische Anstalten gesperrt, weil sie als krank galten und vor den Augen der Gesellschaft versteckt werden mussten. Denn wenn man als Königshaus so jemanden in der Familie hatte, galt das halt als Schande. Und die «kranken» Personen sind dann da in ihren Strafanstalten vor sich hinvegetiert, oft bis zum Ende ihres Lebens. Darum weiss man wahrscheinlich auch nicht von mehr Fällen in den Königshäusern von früher, weil die Leute es lieber verheimlicht haben und dann halt eine Lüge gelebt haben, um in die Gesellschaft und die Familie zu passen und einer Strafe für ihre sexuelle Orientierung zu entgehen.