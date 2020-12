Am Sonntag sind William und Kate per Zug zur «Christmas-Express»-Tour aufgebrochen. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge treffen sich in den kommenden Tagen mit Beschäftigten aus dem Gesundheits- und Pflegebereich, mit freiwilligen Helfern, Lehrern und Schülern, um mit ihnen über ihre «Erfahrungen, Opfer und inspirierenden Leistungen in diesem herausfordernden Jahr» zu sprechen, wie es aus dem Kensington-Palast heisst. Und passend zu dieser Botschaft tragen William und Kate auf dem Foto Masken, während im Dämmerlicht hinter ihnen ein grosses Schild mit der Aufschrift «Please keep your distance» («Bitte halten Sie Abstand») prangt.