Doch wir zweifeln an dieser Theorie. Schliesslich war die heutige Herzogin zu jener Zeit in anderen Beziehungen – unter anderem mit Willem Marx, ihrem College-Freund, und Rupert Finch. Letzteren datete sie noch, als sie die Uni in Schottland begonnen hatte. Zwar hielt die Beziehung nicht mehr lange und ab Ende 2002 startete die Liaison mit Prinz William – aber (!) dieser musste sich schliesslich auch noch in die Studentin Catherine Middleton verlieben. Allfällige Berechnung oder Absicht hin oder her – am Schluss entscheiden die Gefühle über wahre Liebe oder nicht. Und diese halten auch nach zehn Jahren Ehe glücklicherweise noch an.