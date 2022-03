Wieso fällt der Queen das Altern so schwer?

Hilfe annehmen

Dass es ausgerechnet der Queen so schwer fällt, ihr Alter zu akzeptieren, ist laut Peter Burri Follath von Pro Senectute nicht weiter erstaunlich. Denn obwohl Frauen in der Regel weniger Mühe damit haben, pensioniert zu werden, tun sich «Menschen in Machtpositionen […] meistens schwerer damit, älter zu werden und kürzer treten zu müssen, da damit auch der Verlust von Einflussnahme einher geht.» Denn Personen in solchen Positionen identifizieren sich meist stark über diese Rolle, «weshalb es ihnen schwer fällt zu akzeptieren, dass sie älter werden und ihre körperliche Leistungsfähigkeit abnimmt», so Follath weiter.