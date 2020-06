Eindruck macht William auch vor zwei Wochen in der einstündigen BBC-Doku «Football, Prince William And Our Mental Health». Offen spricht er da von «überwältigenden Gefühlen» nach der Geburt seiner Kinder, gibt zu, diese als «wunderbar, aber auch beängstigend» empfunden zu haben. William zeigt Mitgefühl – und er nimmt Anteil am Leid und an der Not anderer. So senden er und Kate via Twitter Genesungswünsche an Premier Boris Johnson, 55, als der mit Covid-19 im Spital liegt.