Zum Geburtstag gibt es ein neues Video von Archie!

Natürlich geschieht das für den guten Zweck, denn das Ehepaar hat es sich zur Aufgabe gemacht, weiterhin für ihre diversen Stiftungen und karitativen Einrichtungen tätig zu sein. Auf dem Instagram-Kanal der Kinderhilfsorganisation «Save the Children UK» publizierten sie ein Video, dass Meghan zeigt, wie sie Archie aus einem Buch vorliest. Der kleine Junge, so viel steht fest, hat einen starken Willen: Er will lieber die dicken Kinderbuchseiten vor- und zurückblättern, als mit Mama herausfinden, ob es sich bei den Zeichnungen im Buch nun um eine Ente oder einen Hasen handelt.